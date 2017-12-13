Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Aralık dolar ve euro fiyatları nasıl? Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta dengeli ve sakin bir seyir izleniyor. Peki Dolarda Son Durum ne? Piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz kararına ve sonrasında önümüzdeki senenin faiz politikasının ipuçlarını verecek açıklamalara odaklandı.Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak.

Analistler çeyrek puanlık bir artışa neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Yatırımcıların takip ettiği bir diğer önemli konu da yarınki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı. MB'nin faiz kararına yönelik netleşmiş bir beklenti olmasa da, 100 baz puanlık bir faiz artışı piyasada konuşulan ihtimaller arasında bulunuyor. Dolar dünü, sabah güne başladığı 3.8350 civarından anlamlı bir değişim göstermeyerek 3.8370 TL seviyesinde tamamlamıştıç. Bugün ise saat 07.10 itibariyle işlemler 3.8420 TL'den geçti. Euro kuru da 4.5186 TL'de bulunuyor.

08:35 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bugün şu ana kadar 3,8365-3,8463 aralığında hareket etti. Fed kararı öncesi sabah TL dolar karşısında yüzde 0,19 değer kazancıyla 3,8391'de.

Euro/TL 4,5160

Sterlin/TL 5,1188

08:25 Amerikan borsasına rekor kırdıran haber

ABD'de vergi reformu için uzlaşma sürecine giren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, anlaştıkları iddiası ABD borsalarına güçlü alım getirdi.

Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20 yerine yüzde 21'e indirme konusunda anlaştığı iddia edildi.

Dow Jones, Boeing ve Verizpn hisselerindeki hızlı yükselişlerin öncülüğünde 118,77 puan yükselerek 25 bin 504'e ulaştı ve rekor tazeledi.

07:15 Asya'da Fed öncesi son işlemler

Global piyasalar bugün TSİ 22:00'da Fed'in Aralık ayı FOMC toplantısından çıkan kararı takip edecek. Piyasa fiyatlamaları yılın üçüncü faiz artırımına yüzde 100 ihtimal veriyor. Karar metninde yer alacak ifadeler ve ekonomik tahminler ise geleceğe yönelik pozisyonlamalar açısından belirleyici olacak.

Asya piyasaları, karar öncesi karışık bir seyir izliyor.

Nikkei225 yüzde 0,54 düşüşte. Japon borsasının düşüşünde büyük ölçüde finansal sektörlerdeki hisselerin etkisi öne çıkıyor.

Güney Kore borsası KOSPI ise yüzde 0,57 yukarıda. Güney Kore'de gündem, Başkan Moon Jae-in'in Çin'de başlayan dört günlük seyahati. Kuzey Kore'ye yönelik konuların öne çıkması bekleniyor.

Avustralya'da ASX200 yatay, Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,12 düşüşte.

MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks de yüzde 0,43 geriliyor.