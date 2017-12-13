Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrolde dengeleri değiştirecek yeni bir dönemin yaklaştığıan ilişkin işaretler artıyor.

ABD, OPEC’in en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan’ın ham petrol üretimini gelecek yılın ortalarında geçebilir. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin tahminlerine göre petrol fiyatlarında yükselişle birlikte ABD’nin petrol üretimi Mayıs 2018’de 9,97 milyon varile ulaşacak. Suudi Arabistan Kasım ayında günde 9,97 milyon varil petrol üreterek geçtiğimiz yıla göre üretiminde 500.000 varilden fazla düşüş yaşamıştı.

Suudi Arabistan’ın da katıldığı OPEC petrol arz kesintileri 2018’e uzatılmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bir delegenin verdiği bilgiye göre, mevcut üretim kısıntısının 2018 sonuna kadar sürdürülmesi için anlaştı.

Anlaşma OPEC'in genel merkezinin bulunduğu Viyana'da birkaç saat süren görüşmelerin sonunda sağlanmıştı.