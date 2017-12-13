Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dubai Uluslararası Havaalanı'nın yanında bulunan serbest bölge, yerel ve uluslararası ulaşım yollarına bağlantılı.

Bölgenin kargo ve lojistik hizmetleri ile entegre bir altyapı imkanı sağlaması, bu bütüncül yapının farklı liman ve bölgelere kolay erişim imkanı sağlayarak tedarik zinciri maliyetlerini azaltması bekleniyor.

Bölgenin toplam alanı 427.000 metre kare olacak ve ofis alanları, lojistik birimleri, kiralanabilir alanlar ile altyapı ve park alanlarından oluşacak. Ayrıca e-ticaret serbest bölgesi, iş, lojistik ve sosyal olmak üzere toplamda üç kümeye bölünecek.

İş kümesi, 108 bin metre karesi kiralanabilir alan olmak üzere toplamda 136 bin metre kareden oluşuyor ve söz konusu alanda 13 ofis binası bulunuyor.

Ekonomi Bakanlığı'nın 'Ekonomi Blog'unda yayınlanan notta, lojistik kümesinin toplamda 84 lojistik birime sahip olacağı ifade edilirken, söz konusu kümenin en önemli özelliğinin çatısında bulunan çevre dostu güneş panelleri olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal kümenin ise sanat galerileri, lüks restoranlar ve kafeler ile diğer tesislerden oluşacağı belirtiliyor. E-ticaret serbest bölgesinin, antrepo, lojistik, elektronik ödeme, bilgi teknolojileri, müşteri hizmetleri ve diğer ilgili konularda e-ticaret sektörünü destekleyici tüm imkanlara sahip olacağı vurgulanırken, bölgede yabancı mülkiyetine izin verileceği belirtiliyor. Bölgenin e-ticaret alanında çalışan genç girişimcileri ve yeni girişimleri teşvik edeceği düşünülüyor.