Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de vergi reformu için uzlaşma sürecine giren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, anlaştıkları iddiası ABD borsalarına güçlü alım getirdi.

Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20 yerine yüzde 21'e indirme konusunda anlaştığı iddia edildi.

Dow Jones, Boeing ve Verizpn hisselerindeki hızlı yükselişlerin öncülüğünde 118,77 puan yükselerek 25 bin 504'e ulaştı ve rekor tazeledi.

Cumhuriyetçi Partiye yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, vergi tasarısına yönelik uzlaşma sürecini yürüten müzakereci vekiller, Kurumlar Vergisinin yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Kongrenin iki kamarasında onaylanan iki farklı vergi tasarısında, Amerikalı şirketlerin sabırsızlıkla beklediği indirimli vergi oranı yüzde 20 olarak belirlenmişti.

Uzlaşı tasarısında bireysel vergi oranının üst sınırının yüzde 39,6'dan yüzde 37'ye indirileceği de basına yansıyan bir başka değişiklik oldu. Senatodan geçen vergi tasarısında yüzde 38,5 olan söz konusu oran, Temsilciler Meclisinden geçen tasarıda yüzde 39,6 ile mevcut seviyesinde bırakılmıştı.

Cumhuriyetçilerin vergi tasarısını Kongreden Demokratların desteğini almadan geçirmesine olanak tanıyan uzlaşma süreci sonunda üzerinde hemfikir olunan yeni tasarı, Kongrenin her iki kanadında oylanacak.

Uzlaşı tasarısı Kongrede kabul edilmesi durumunda, son aşama olarak Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.