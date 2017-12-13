Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bitcoin'in finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçtiğini ve bu spekülasyondan uzak durulması gerektiğini söyledi.Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir." dedi.