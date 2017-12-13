Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından sanal para Bitcoin konusunda yatırımcıları uyardı. Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir” ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten Bitcoin uyarısı
13.12.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bitcoin finans tarihinin en büyük Lale çılgınlığını geçmiş, uzak durulmalı" dedi.
Etiketler : Mehmet Şimşek,
527104 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/527104.aspx
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