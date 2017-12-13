Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından sanal para Bitcoin konusunda yatırımcıları uyardı. Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir” ifadelerini kullandı.