Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT şubelerinden alınacak Türkiye Kart, ulaşımda kullanılacak ayrıca her türlü kredi kartı işlemi de yapılabilecek.Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Arslan, vatandaşların il değiştirdiğinde de farklı bir kart kullanmak zorunda kalmayacağını söyledi. Ulaştırma Bakanı, "Türkiye kart"ın otobüs, metro, milli parklar, müzeler hatta uçaklarda bile kullanılabileceğini belirtti.

"BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDEBİLİRİZ"

Projenin dünyada örneklerinin çok az sayıda olduğunun da altını çizen Arslan, "Bunu birçok ülkeye ihraç da edebiliriz" dedi.