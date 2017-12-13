Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları cevapladı.Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Elvan, sonuçların memnuniyet verici olduğunu, sanayi üretiminde, iç talep ve yatırımlarda ciddi artış kaydedildiğini söyledi.Dördüncü çeyrekte de göstergelerin iyi seyrettiğine dikkati çeken Elvan, yıl sonu için yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme olacağına inandığını belirtti.Elvan, şu anda istihdama yönelik teşvikleri gözden geçirdiklerini dile getirerek, 2018 yılında da istihdama yönelik birtakım teşvik ve tedbirler olacağını ancak bunları önümüzdeki günlerde netleştikten sonra açıklayacaklarını bildirdi. Elvan, Orta Vadeli Program'dan (OVP) sapmadan bu tedbirleri almaya devam edeceklerini vurguladı.

İstihdam oluşturma konusunda Türkiye'nin başarılı olduğunu söyleyen Elvan, "Biz işsizlik oranlarını aşağı çekiyoruz, çekmeye devam edeceğiz ama tek haneye indirmek belki biraz süre alacak. OVP'nin sonunda da tek haneli rakama inmiş olacağız. Daha erken de inebiliriz açıkçası bu yönde gayretimiz çok, yoğun olarak çalışıyoruz ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi iş gücüne katılım oranının bu yükseklikte, bu hızla devam etmesi işsizlik oranını aşağı indirmede biraz daha ağır gitmemize neden oluyor." dedi.

"Bu aydan itibaren enflasyonda düşüş trendi göreceğiz"



Elvan, enflasyonla mücadeleye kararlı şekilde devam edeceklerini belirtti. Enflasyon artışındaki üç temel faktörün, kur oynaklıkları, petrol ve gıda fiyatları olduğunu anlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Gıda fiyatlarına yönelik bazı tedbirleri aldık. Bu tedbirlerin bir kısmı uygulamaya konuldu, bir kısmı önümüzdeki yıl mayıs, haziran gibi uygulamaya konulacak. Dolayısıyla özellikle gıdadaki sevk zincirini regüle eden ve bu fiyat oynamalarını da ortadan kaldıran bir yaklaşımı benimsemiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde de bunun sonuçlarını alacağımızı düşünüyorum. Baz etkisi de önemli, bu aydan itibaren enflasyonda bir düşüş trendi göreceğiz. Aralık, ocak, şubat, mart ayı gibi devam edecek bu düşüş."

"Cari açığa, kur paritesi 680 milyon dolar yük getirdi"



Elvan, cari açık konusunda da yapısal bir sorun olduğuna işaret ederek, bu sorunun çözümü yönünde de çok somut adımlar attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini bildirdi.Elvan, kur paritesinin cari açığa 680 milyon dolar civarında yük getirdiğini belirterek, Türkiye’nin ithalatını azaltacak, cari açıktaki yapısal sorunu ortadan kaldıracak tedbirleri almaya başladıklarını, açığın ciddi ölçüde azalacağını bildirdi.