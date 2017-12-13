Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla “Kadınların Mesleki Eğitimi ve Kadın İstihdamı Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumda yaptığı konuşmada Bakan Sarıeroğlu, yarın ‘İstihdam Şurası’ düzenleyeceklerini belirterek, “Kadın konusuna özel olarak bu süreçte önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Yüzde 11 gibi bir büyüme oranıyla ivme kazanmış durumdayız. Şu anda dünyanın en fazla büyüyen ülke konumundayız. Bundan sonraki süreçte amacımız hedefimiz bu büyüme oranlarının istihdama da yansımasını sağlamak. Kadın odaklı da yarın Cumhurbaşkanımız tarafından çalışma hayatımıza yönelik yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyon ortaya koyacak şekilde bazı açıklamalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Kadınların eğitim seviyesinin yükseldikçe hem iş gücü piyasasına giriş oranlarında hem de istihdam oranlarında ciddi bir artış olduğunun görüldüğünü kaydeden Sarıeroğlu, “Yapılması gereken çok önemli bir çalışma paketimiz var önümüzde. Kadınlarımızı hem içinden geçtiğimiz süreçte hem de önümüzdeki dönemde çalışma hayatının, iş dünyasının beklenti, talep, ihtiyaçları doğrultusunda yeni niteliklerle donatmamız gerekiyor. Bu anlamda bir teyakkuz haline geçtiğimizi ifade etmem lazım” şeklinde konuştu.

İŞKUR’un iş gücü piyasasının arz ve talep dengesinin sağlanmasında, iş arayanlarla işçi arayanları buluşturma faaliyetleri anlamda odak konumda olduklarını ifade eden Sarıeroğlu, iş gücü piyasasına yönelik uyguladığı aktif iş gücü programlarına en fazla talep ve başvurunun kadınlar tarafından yapıldığına anlattı.

“GÜÇLÜ KADIN OLURSA GÜÇLÜ TÜRKİYE OLUR”

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer ki kadınlar çalışma hayatında olmazsa, ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine daha aktif bir şekilde katılmazlarsa, büyüme sürecimizin de kalkınma sürecimizin de eksik ve yetersiz olacağını ifade etmem gerekiyor. Nasıl ki tek kanatlı bir kuş uçamazsa, Türkiye’de büyüme ve kalkınma serüvenine, kadınlar daha aktif olarak çalışma hayatında, hayatın her alanında yer almazlarsa kalkınmamız, büyümemiz, gelişmemiz eksik olacak diye bir bakış açısına sahibiz. Güçlü kadın olursa güçlü Türkiye olur bakış açımızla birlikte kadınların da çalışma hayatında daha güçlü olmasına yönelik adımlar atıyoruz.”

“KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI İNŞALLAH 2023 YILINDA YÜZDE 41 ORANINA ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Kadınlarımızın iş gücüne katılımını inşallah 2023 yılında yüzde 41 oranına ulaştırmayı hedefliyoruz” diyen Sarıeroğlu, “Son 10 sene içerisinde iş gücü piyasamıza 7 milyon 775 bin kişi girmiş, 6,5 milyon kişiye istihdam sağlamış durumdayız. 6,5 milyon istihdamın 3 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Bu da Türkiye’nin kadın odaklı, kadınların iş gücü piyasasına girişiyle alakalı olarak bir başarı hikayesine sahip olduğunun en temel göstergesi. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda kadın istihdamındaki artış yüzde 4’ler oranındayken, bizim ülkemizde yüzde 50’leri aşan bir seviyeye gelmiş olması memnuniyet verici. Neredeyse bir ülke nüfusuna denk gelecek bir kadın istihdamı artış oranına sahip durumdayız” açıklamasında bulundu.

İşsizlikle ilgili önümüzdeki dönemde güçlü hedeflerin olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, “İnşallah tek haneli rakamlara düşüreceğiz işsizlik oranlarımızı. İstihdam oranlarımızı arttıracağız. Neden işsizlik oranları düşmüyor, istihdamdaki bu kadar artış olmasına rağmen deniliyor. Bu iş gücüne katılım oranlarının üzerinde istihdam oluşturmamız gerekiyor ki işsizlik oranlarımızda geriye gidiş olsun. Biz diyoruz ki kadınlarımız iş gücü piyasasına katılmaya bu konuda bizlerden talepte bulunmaya devam etsinler” ifadelerini kullandı.