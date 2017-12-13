Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın eski CEO'su ve Pepsi'nin eski Başkanı John Sculley, son beş yılda hisse değeri yüzde 365 artan online alışveriş ve teknoloji üretimi devi Amazon'un ilk 2 trilyon dolarlık şirket olacağını söyledi.

Bir süredir 1 trilyon dolarlık piyasa değerine hangi firmanın ulaşılacağı konuşulurken FOX Business'a konuşan Sculleyi "Amazon ilk 1 trilyon dolarlık değil, 2 trilyon dolarlık şirket olabilir ve bu seviyeye 'oyun uzun vadeli' oynama stratejisiyle gelecek" dedi.

Çeşitli sektörlerde yatırımı olması nedeniyle Amazon'un iyi bir iş modeline sahip olduğunu düşünen Scullet, "Amazon Stüdyoları, Amazon Web Servisleri'nden tamamen farklı bir model. Bu modeller de yapay zeka teknolojisi Alexa'dan... Bu, Amazon'un geniş çerçevedeki endüstrilerde inovatif olabileceklerini gösteriyor" dedi. Online alışveriş devi son olarak haziran ayında ABD'nin ünlü süpermarket zinciri Whole Foods'u 13 milyar dolara satın almıştı.

Morgan Stanley, kasımda yayınladığı raporunda Amazon'un 2018 itibariyle 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabileceğini, hisse fiyatının ise 12 ayda 2 bin dolara çıkabileceğini duyurmuştu.

Amazon hisseleri sadece bu yıl bile yüzde 55'ten fazla artmış olsa da halen piyasa değerlemesinde Apple, Google'ın çatı şirketi Alphabet, Microsoft ve Facebook'un gerisinde. Ancak şirketin değeri çok hızlı artıyor. PricewaterhouseCoopers verilerine göre 2016-2017 yılları arası Apple'ın piyasa değeri 144 milyar dolar artarken, Mart 2017'de 423 milyar dolardan değerlenen Amazon, mevcut değeri 563 milyar doları gördü bile.