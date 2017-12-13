Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa'da son durum ne, piyasalarda en çok yükselen ne oldu, en çok kaybettirenler kim diye merak edenler bu habere dikkat! Piyasaları yakından takip edenler için işte 13.12.2017 günü Borsa rakamları... Borsa İstanbul, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 896,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,94 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,07 ile madencilik oldu. Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle 109.592,58 puana kadar yükseldi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 109.300 seviyesinin üzerinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, 108.000'in hemen üzerinde dengelendi.



Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının takip edileceğini belirterek, yarın ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. ECB ve BoE'den herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 109.300 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini, 106.400 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.



-Ekonomistler, GLP borç verme faiz oranında 100 baz puan artış bekliyor

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, GLP borç verme faiz oranında 100 baz puan artış bekliyor. Ekonomistlerin tamamı GLP borç verme faiz oranında artış beklerken, beklentiler 75-225 baz puan aralığında yer aldı. TCMB, PPK'nın ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.