Habitat Derneğinin, Visa Europe Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürüttüğü proje, 2018 yılında da yüz binlerce gencin hayatına dokunmaya devam edecek. Projenin başlangıcından bu yana aslında milyonlarca kişinin hayatlarını değiştirdiklerini belirten Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır “Paramı Yönetebiliyorum projesini 8 yıldır yürütüyoruz. 500 bine yakın kişiye yüz yüze eğitimler verdik. Online eğitimlerle yüz binlerce kişiye ulaştık. Her ailede bir kişinin bu eğitimi alması, dolaylı yoldan milyonlarca kişinin hayatına dokunmak anlamına geliyor. Bugün 81 ildeki gönüllülerimiz, yerel yönetimler, üniversiteler, liseler ve yerel sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile projenin kapsamını, çiftçileri ve girişimcileri de dâhil edecek şekilde genişlettik. Unutmamalıyız ki parasını yönetmeyi öğrenen her bir birey, ülkenin ekonomik büyümesine artı değer katacaktır. Bu nedenle 2018 yılında yeni çalışmalar ile projeye devam edeceğiz” dedi.
500 bin genç parasını yönetmeyi öğrendi
16.12.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de gençlerin finansal bilinç ile okuryazarlığını artırmak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek vermek amacıyla 2009 yılında hayata geçirilen “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, 500 bine yakın kişiye ulaştı.
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527936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/527936.aspx
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