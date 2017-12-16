Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habitat Derneğinin, Visa Europe Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürüttüğü proje, 2018 yılında da yüz binlerce gencin hayatına dokunmaya devam edecek. Projenin başlangıcından bu yana aslında milyonlarca kişinin hayatlarını değiştirdiklerini belirten Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır “Paramı Yönetebiliyorum projesini 8 yıldır yürütüyoruz. 500 bine yakın kişiye yüz yüze eğitimler verdik. Online eğitimlerle yüz binlerce kişiye ulaştık. Her ailede bir kişinin bu eğitimi alması, dolaylı yoldan milyonlarca kişinin hayatına dokunmak anlamına geliyor. Bugün 81 ildeki gönüllülerimiz, yerel yönetimler, üniversiteler, liseler ve yerel sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile projenin kapsamını, çiftçileri ve girişimcileri de dâhil edecek şekilde genişlettik. Unutmamalıyız ki parasını yönetmeyi öğrenen her bir birey, ülkenin ekonomik büyümesine artı değer katacaktır. Bu nedenle 2018 yılında yeni çalışmalar ile projeye devam edeceğiz” dedi.