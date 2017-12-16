Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda lastik almak için araştırma yapanlar da az değil. Türkiye’de faaliyet gösteren ve 100 yılı aşkın geçmişi bulunan Michelin’in uzmanları, lastik konusunda doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verirken, alım sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgileri de sıraladı. Lastiklerin yaşının üretim tarihiyle değil, araca takıldığı günle başladığını hatırlatan Michelin, şu uyarılarda bulunuyor:



Uzmanlara göre lastiğin ömrü 10 yıldır. Ancak bu ömür, stoklama şartları, stok yapılan yerin konum ve durumuna göre değişebiliyor.

Lastik araca takılmadan önce şişirilmemiş, üzerine yük bindirilmemiş şekilde depolanır, araca takıldıktan sonra yol darbeleri ve yüksek basınca maruz kalır. Bu sebeple saklama şartları önemli.

Lastiğin yaşı, yanak kısmında bulunur. Üretim tarihi, yanak kısmında yer alan ve ard arda 4 rakamdan (2000 öncesinde 3 rakam) oluşur. İlk iki rakam üretim haftasını, son iki rakam üretim yılını gösterir.

Lastikler her zaman serin, kuru ve doğal havalandırmalı yerlerde stoklanmalı. Dışarıda muhafaza ediliyorsa suyla temas etmemeli.

Güneşe ışığı ve ultraviyole ışıktan korunmalı.

Bulunduğu sıcaklık 35 derecenin altında olmalı. Sıcak su boruları ve radyatörlerle direkt temas etmemeli.

Mazot, benzin, yağ gibi petrol türevi uçucu maddelerle, akü asidiyle temastan uzak tutulmalı, kaynak makineleri, elektrik terminalleri gibi lastiğe zarar verebilecek uygulama yerlerine yakın olmamalıdır.

Lastikler, zeminden en az 10 cm yükseklikteki raflarda, dikey konumda istiflenmelidir. Deforme olmalarını önlemek için, ayda bir kez hafif şekilde döndürülebilir.