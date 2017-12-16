Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar kalınlığının hafta sonu itibariyle 1 metreyi geçmesi beklenen kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da yılbaşı için hazırlıklar sürüyor. Kış sezonunun açılmasından bu yana vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden BOF Otel İşletme Müdürü Ozan Yuvacı, "Hafta sonu için bütün otellerimiz dolu diyebiliriz. Hafta sonu itibariyle kar yağışı bekleniyor. Pazartesi gününe kadar kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yılbaşı için bütün otellerin kendine özgü programları var. Şu anda rezervasyonlar başladı. Yüzde 70 oranında doluluk oranı var. Son 1 hafta kala geri kalan yüzde 30’luk kısımda tükenir diye düşünüyoruz" dedi.



Uludağ’ın bu sezonu erken açtığını ifade eden Yuvacı, "İlk hafta çok güzel bir kar yağışı vardı. Daha sonra havaların iyi olmasıyla birlikte kar eridi. Bu hafta gelecek kar ile birlikte bütün kayakçılar rahatlayacaktır. Uludağ kayak için önemli merkezlerden birisidir. Herkes buraya gelmek planlar yapıyor" diye konuştu.Otellerin fiyat aralığının bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Yuvacı, "Fiyatlar hafta içi 200-500, hafta sonu ise 400 ile 600 arasındadır. Sömestri tatilindeki fiyatlar 700 liradan başlıyor. Bununla birlikte sömestri döneminde en az 3 gece konaklama mecburiyeti var. Genellikle çocuklu aileler tercih ediyor. Festivaller, sömestri ve yılbaşı tatili ile birlikte yoğun bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Tahminimiz 1 milyon kişiyi burada ağırlayacağız" şeklinde konuştu.

