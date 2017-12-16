Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarımsal üretimde verimi artırmak için organik tarıma yönelen çiftçiler farklı yollar arıyor. Organik tarımın ilerlemesiyle birlikte çiftçilerin ilgisi solucan gübresine artarken organik ürün yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan solucan gübresi, girişimcilerin de dikkatini çekiyor. Verimi yüzde 80 oranında artıran solucan gübresi tarımda meyve ve sebzelerin yanı sıra arpa, buğday, patates, şeker pancarı gibi tarla bitkilerinin üretiminde de kullanılıyor. Solucan gübresinin tonu ise bin 500 liradan satılıyor.



Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Aşağı Elmahacılı köyünde kurduğu tesiste memurluğu bırakarak kendi işinin patronu olan Burhan Gülümser, 1 yıllık araştırmasının ardından 2014 yılında 40 metrekare alanda solucan gübresi üretimine başladı. Daha sonra 350 metrekare alanda üretimine devam eden genç girişimci Gülümser, işe nasıl başladığını anlattı. Gülümser, "Türkiye’ye organik meyve sebze üretiminde faydalı olabileceğimi düşünerek solucan gübresi üretimi yapmaya karar verdim. 2014 yılında Yerköy’de ilk olarak 40 metrekare alanda üretime başladık. Sonra 350 metrekarede üretim yapmaya devam ettik. Bundan sonraki amacım bin metrekare kapalı alanda yıllık bin ton üretim yapmak. Şu anki yıllık üretimimiz 150 ton solucan gübresi. Bunu yıllık bin ton üretime çıkararak Türkiye’deki organik üretime destek olmayı hedefliyoruz" dedi.



Solucan gübresinin yüksek verim ve organik ürün elde etmek için kullanıldığını aktaran Gülümser, "Solucan gübresi meyve ve sebzelerde ay çekirdekte, buğdayda, nohutta, şeker pancarında bütün baklagillerde ve tarla bitkilerinde yüksek verim ve organik ürün elde etmek kullanılıyor. Birçok organik gübre var ama solucan gübresinin farkı yüzde her üründü 30 ile 50 arasında verim artışı sağlıyor" şeklinde konuştu.Yıllık 150 ton olan solucan gübresi üretimini bin tona çıkartarak Çin, Japonya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek istediğini açıklayan Gülümser, "İlk olarak solucan gübresi pazarını tüm Türkiye olarak belirledik. Ancak ilerleyen yıllarda yıllık bin tonluk hedefte üretimimizin yüzde 50'sini yurt dışına satmayı hedefliyoruz. Avrupa, Orta Doğu ülkeleri, Çin ve Japonya solucan gübresi alımı yapıyor. Üretimi buralara da yapmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.