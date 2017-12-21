Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen otel bölge turizmine de katkı sağlayacak. Otelin açılışında konuşan Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum “Divan Grubu olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç’un inancı ve manevi desteğiyle temellerini 2014 yılında attığımız bu iş birliğini hayata geçirmenin gurur ve mutluğu içindeyiz. Divan Cizre yatırımı ile bölgede turizmin hareketlenmesini ve otelcilik sektörüne yeni standartlar getireceğini öngörüyoruz” dedi. Divan Cizre yatırımcısı Limçağ Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı da Divan Cizre’nin bölgenin ilk 56 yıldızlı oteli olma özelliği taşıdığını belirterek “Türkiye’nin tarihî güzellikleri ile dolu Cizre ilçemizde kültür turizmini arttırmayı ve ilçemizin tarihî yapısını tüm halkımızla tanıştırmayı istiyoruz. Birçok tarihi yapıyı ve zenginliği barındıran Cizre, otelimizin açılması ile de bölgede turizmin kapılarını açacaktır” diye konuştu. 7.500 metrekare arsa üzerinde inşa edilen Divan Cizre’de toplam 285 yatak kapasiteli 132 oda bulunuyor. Ayrıca otelde 5 adet toplantı salonu, 410 kişi kapasiteli balo salonu ve 900 kişi kapasiteli açık teras-toplantı alanı yer alıyor.