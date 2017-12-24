Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Masis Yontan, yüzde 5’lik vergi indirimini, tahsilatın hızlandırılması ve insanların vergi ödemesini teşvik etmesi anlamında olumlu bulduklarını, bu oranın yüzde 10’a çıkarılmasının daha çok fayda sağlayacağını bildirdi. Yontan, “Bir işletme, yıl içinde maddi sıkıntıya girip, vergisinin bir taksidini zamanında ödememiş olabilir ama aynı yıl içinde gecikmeli de olsa bunu ödüyorsa, söz konusu indirimden yararlanabilmeli” dedi.