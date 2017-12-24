Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi Başkanı He Lifeng, 2017’de “Kuşak ve Yol” inşasında büyük mesafe alındığını, inisiyatif çerçevesinde üretim kapasitesi, yatırım ve Dijital İpek Yolu alanlarındaki iş birliğinin pekiştirildiğini bildirdi. Lifeng’in verdiği bilgilere göre; “Kuşak ve Yol” kapsamında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru inşasında istikrarlı ilerleme kaydedildi. Mombasa-Nairobi demiryolu hattı hizmete girdi. Macaristan-Sırbistan demir yolunun Belgrad-Eski Pazova bölümü ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Khalifa Limanı inşa edilmeye başladı. Ayrıca Çin ve Avrupa arasındaki yük treni seferlerinin sayısı 7 bini aştı. Çin’in 2018’de de “Kuşak ve Yol Forumu” sırasında imzalanan iş birliği anlaşmalarını hayata geçirmeye odaklanacağını söyleyen Lifeng; özellikle karşılıklı bağlantı, üretim kapasitesi iş birliği ve dijital ekonomi alanlarında projelerin geliştirileceğini belirtti.