Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

150 bin kişinin tatile çıkacağı öngörülüyor. ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek’in verdiği bilgilere göre; kayak merkezlerinde Uludağ ve Kartepe, sahilde Antalya, kaplıcalarda Afyonkarahisar, yurt dışında da Kıbrıs ve Orta Avrupa başkentleri ilgi görüyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran da; kayak bölgelerinde ağırlık olduğunu, neredeyse tamamının dolduğunu kaydetti. Antalya’da sanatçılı program yapan popüler otellerin yüzde 90 doluluğa ulaştığını kaydeden Duran, diğer otellerin de yüzde 60-70 dolulukları yakaladığını söyledi.