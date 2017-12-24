150 bin kişinin tatile çıkacağı öngörülüyor. ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek’in verdiği bilgilere göre; kayak merkezlerinde Uludağ ve Kartepe, sahilde Antalya, kaplıcalarda Afyonkarahisar, yurt dışında da Kıbrıs ve Orta Avrupa başkentleri ilgi görüyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran da; kayak bölgelerinde ağırlık olduğunu, neredeyse tamamının dolduğunu kaydetti. Antalya’da sanatçılı program yapan popüler otellerin yüzde 90 doluluğa ulaştığını kaydeden Duran, diğer otellerin de yüzde 60-70 dolulukları yakaladığını söyledi.
Yılbaşında 150 bin kişi tatile çıkacak
24.12.2017 - 03:13 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sene hafta sonuyla birleşen ve 3 güne çıkan yılbaşı tatili için ciddi bir talep oluştu.
Etiketler : kayak merkezi,yılbaşı tatili,
530245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/530245.aspx
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