Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terzioğlu, 2017’deki gelişmeleri ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. 2017’nin dijital operatöre dönüşüm süreçlerini olgunlaştırdıkları bir yıl olduğunu belirten Terzioğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 2017 üçüncü çeyrek raporu verilerine göre Turkcell’in pazar payının yüzde 45,6 olarak gerçekleştiğini anımsattı.



YAANİ, 1 MİLYON BARAJINI AŞTI

Hayata geçirdikleri hizmetler hakkında bilgi veren Terzioğlu, en önemli ürünün yerli ve millî arama motoru Yaani ile güvenli e-ticaret platformu olduğunu anlattı. Kaan Terzioğlu, Yaani’nin kısa bir sürede 1 milyon kullanıcı barajını aştığını aktardı. 2017 yılının ilk dokuz ayı için sağladıkları büyümenin yüzde 26,6 olduğunu paylaşan Terzioğlu “En yakın rakibimiz yüzde 20 ile bizi izliyor” diye konuştu.



EĞİTİM VE SAĞLIĞA ODAKLANDIK

2018 beklentilerini de paylaşan Terzioğlu, Türk ekonomisinin son çeyrekte gösterdiği iki haneli hızlı büyümenin önümüzdeki yıl için önemli işaretler verdiğine dikkati çekti. Terzioğlu, şöyle devam etti: Bildiğiniz gibi yerli otomobil projesindeki paydaşlardan birisi de Turkcell. Bu alanda 2018 yılı önemli gelişmelere gebe. Yine eğitim teknolojileri alanında önemli çalışmalarımız olacak. Şehir hastaneleri ile sağlık alanındaki çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşıyacağız.