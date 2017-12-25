Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S&P değerlendirmesinde Türk Telekom’un sabit hat pazarında güçlü liderlik pozisyonunda olduğunu hatırlatarak, şirketin geniş şebeke altyapısına, iyi büyüme potansiyeline ve sağlam kârlılığa sahip olduğunu belirtti. Fitch de geçtiğimiz eylül ayında Türk Telekom için ‘yatırım yapılabilir’ notunu koruduğunu açıklamıştı.



BANKALARLA İLİŞKİLER SAĞLAM

Türk Telekom’un likiditesinin yeterli olduğuna değinilen değerlendirmede “Bize göre, Türk Telekom’un bankalarla sağlam ilişkileri var. Likidite yönetimi de iyileşti, zira 2019’dan önce yabancı para cinsinden yüksek tutarlı bir borç geri ödemesi bulunmuyor” denildi. Türkiye’de sabit internet penetrasyonunun yüzde 50 seviyesinde olduğunun hatırlatıldığı S&P değerlendirmesinde, önümüzdeki dönemde Türk Telekom’un sahip olduğu güçlü altyapı özelliği ile sabit internet büyümesinden, daha hızlı ve daha fazla dataya yönelik artan talepten yararlanabileceğine dikkat çekildi. S&P, Türk Telekom’un yüzde 55 hissadarı Oger Telecom’un (OTAŞ) borç sorununa ilişkin ise şu yorumu yaptı: Türk Telekom’un çoğunluk hissedarı Oger Telecom’un kendisine ait borcunu geri ödemede zorluklar yaşadığını anlıyoruz. Ancak, Türk Telekom’un sağlam finansal pozisyonunu korumasını destekleyen Esas Sözleşmesi, Oger Telecom’un Türk Telekom’un temettü politikaları üzerinde bir etki kurmasını zaten engelliyor.