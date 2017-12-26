Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler bünyesinde her yıl düzenlenen İnternet Yönetişim Forumu’nun (IGF 2017) on ikinci yıllık toplantısı, bu yıl İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdi.

Türkiye’den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Taha Yücel ile Arif Fırtına, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Yasin Yiğit ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında görevli Üst Kurul Uzmanı Orhan Gümüşsoy’un katıldığı toplantıda internet yönetişimine ilişkin konularda küresel anlamda açık ve kapsamlı diyaloglar gerçekleştirildi.

Forumda ayrıca Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulan Yapay Zeka ve İnsan Hakları Uzmanlar Grubu'na RTÜK üyesi Taha Yücel seçildi.

“Sayısal Geleceğini Şekillendir” teması altında düzenlenen IGF 2017 toplantısına, 142 ülkeden toplam 2019 kişi katıldı.

“SAYISAL UÇURUM AZALTILMALI”

Toplantıda, herkesin özgürce bir konuyu ortaya koyabilecekleri eşsiz küresel ortam sağlayan interneti korumak ve güçlendirmek ve özellikle az temsil edilen ve henüz internet bağlantıları olmayan kitlelerin internet yönetişimi içinde yer almasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulunuldu.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki internet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde durularak, sayısal uçurumun (digitaldivide) azaltılması ve dünyadaki herkese eşit erişim imkanının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

İnternetin toplumun sorunlarının yansıttığı bir ayna görevi yaptığı ve bu aynanın kırılmaması için özen gösterilmesi gerektiği de belirtilerek, sayısal geleceğin herkesi ilgilendirdiği, herkesin eylemde bulunma ve geleceği şekillendirme sorumluluğu taşıdığının altı çizildi.

BİTCOİN DE KONUŞULDU

Son zamanlarda gündemden bir türlü düşmeyen Bitcoin ve bu şifreli para biriminin temelini oluşturan blockchain teknolojisinin de ele alındığı toplantıda bu teknolojinin güvenlik boyutu üzerinde durulurken Bitcoin ve blockchain teknolojilerinin enerji tüketimine ciddi seviyede olumsuz etki oluşturmaya başladığına vurgu yapıldı.

Forumda yapılan toplantılardan bazıları ve öne çıkan mesajlar ise şu şekilde oldu:

Siber güvenlik: Gelecekte karşılaşacağımız sorunlar hakkında şimdiden hazırlanılması gerektiğine dikkat çekilerek otomatik araçların güvenli sürüşlerinin garanti altına alınması gibi yeni teknolojilerin düzenlemelerine hemen başlanılması üzerinde duruldu.

Hastanelerin ve hastaların sayısal güvenliklerinin sağlanması gibi kritik konular hakkında tartışma platformlarının kurulması ve bu gibi özel alanlarda bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla çalışmalarının yapılması gerektiği de masaya yatırıldı.

Siber güvenlik konusunda bütün uluslararası tarafların birlikte ve uyum içinde hareket etmesi gerektiği, uyumlu ve ahenk içinde bir takım olarak hareket edilerek sorunların üzerinden gelinebileceği belirtildi.

Bulut bilişim yönetimi: Yeni çıkan teknolojik gelişmeler arasında yer alan bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşmasının kaçınılmaz olduğu ve bu hizmetlerin sunduğu zaman, enerji ve maliyet avantajları öne çıktı.

Birleşmiş Milletler tarafından verilerin korunması konusunda birçok yaptırım kararı alındığına dikkat çekilerek hangi verinin halka açık bulut bilişim sistemleri üzerinde saklanması hangisinin ise kuruluşa ait özel bulut bilişim sistemleri üzerinde saklanması (hibrid bulut bilişim sistemleri) gerektiği hususunda tartışmalar olduğu da belirtildi.