Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taşeronda 900 bin işçinin kadroya geçiş sürecinde takvim belli oldu. Buna göre işçiler 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde istihdam edilecekleri kurumlara başvuru yapacaklar. Geçiş süreci ise 90 gün içerisinde tamamlanacak. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır” denildi.

Başvurunun alt işveren yerine istihdam edilecek kuruma yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir. Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK’da yer almamaktadır. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir” ifadelerine yer verildi.

SULH ANLAŞMASI YAPILACAK

İşçilerin kadroya geçişleri sebebiyle çalıştıkları İdare ile sulh sözleşmesi yapılacak. Sözleşme dolayısıyla işçilerin herhangi bir hak kaybı olmayacak. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamayacak. Ayrıca kıdem tazminatında İş Kanunu dikkate alınarak işçilerin hakları korunacak.

İsdemir’de imzalar atıldı

İsdemir ile Hak-İş Konfederasyonu arasında, ağustos ayında yapıcı bir yaklaşımla başlayan süreç barış ortamında devam ederek anlaşmayla sonuçlandı. İşçi sendikası ve işveren arasında 3107 işçiyi kapsayan 26’ncı dönem toplu iş sözleşmesi imza töreni Ankara’da yapıldı. 3107 işçiyi kapsayan sözleşmenin imza töreninde konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Ağustos ayında başladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren olarak bizi de mutlu ediyor” dedi.