Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Afrika ülkelerinde siyasi ağırlığının yanı sıra yaptığı anlaşmalarla ekonomik varlığını da artırıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti sırasında Sudan ile 22 anlaşma imzalanırken Çad ile 7 ve Tunus ile 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Sudan, Çad ve Tunus’a gerçekleştirilen 2017 yılının ikinci büyük Afrika resmî ziyareti, bu yılın son büyük yurtdışı iş heyet ziyareti niteliğini taşıyor. Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette Erdoğan’a 120’den fazla Türk iş adamı eşlik ediyor. Üç ülke arasında tarım, eğitim, sağlık ve enerji alanında imzalar atılırken, iş adamları Türkiye’ye çantaları dolu hâlde dönüyor.

Ziyaret kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının ikincisi olan Çad-Türkiye İş Forumu ise T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idris Deby Itno, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkan Yardımcısı ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Can Hakan Karaca’nın katılımları ile Çad’ın başkenti Encemine’de gerçekleştirildi. Türk ve Çadlı 400’e yakın iş insanın katıldığı forumda konuşan Erdoğan, Afrika’da Türk büyükelçiliklerinin sayısının 41’e ulaştığını hatırlattı ve Çad’ın, hükümetin Afrika açılımı kapsamında önemli bir yere haiz olduğunu belirtti. Çad’a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ekonomik ilişkilerde ivme beklediğini belirten Cumhurbaşkanı, 42 milyon dolarlık ticaret hacminin 95 milyonluk toplam nüfusa sahip iki dost ülke için yeterli olmadığını ve hızlıca artırılması gerektiğini vurguladı. Çad ile diplomatik ilişkilerin 16. yüzyıla dayandığını belirten Erdoğan, Osmanlı ile bu bölgedeki sultanlıklar arasında o dönemde elçilikler atandığını belirtti. 157 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve son 180 milyar dolara ulaşan yabancı doğrudan yatırım stoku ile Türkiye’nin ekonomik gücüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin iş dünyası temsilcilerine Çad’ın altyapı yatırımları için kamu-özel sektör ortaklığı yapmalarını önerdi. Çad ile Türkiye hükümetleri arasında imzalanan 7 anlaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, “Karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı ve ‘kazan-kazan’ esasına yönelik bir ilişki geliştirmek istiyoruz” dedi.

BAKAN FAKIBABA, TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Sudan’ın 4 dolara et satış teklifini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba geri çevirdi. Göreve geldiğinden bu yana hep üretim vurgusu yaptığına işaret eden Fakıbaba, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi’nin teklifine ilişkin, “Eti 3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil. Benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır” dedi. Fakıbaba, bugüne kadar hep üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “1 Ocak 2018’den itibaren, 200 başa kadar olan çiftliklerde hayvan başı kesimlerde 250 lira para vereceğiz. ‘Aşılama ve küpeleme ücretsiz olacak’ dedik. Bunu niye yapıyoruz? Benim yerli üretici arkadaşım kalkınsın diye. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olacağız.”