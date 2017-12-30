Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel “Yılbaşı Buluşması”nın 13’üncüsü, TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Büyükekşi, “OVP’de bu yıla ilişkin ihracat hedefi 153 milyar dolar... İhracatçılarımız sözünü tuttu ve 11 ayda bu rakamı yakaladı. Geçtiğimiz ay OVP revize edildi ve ihracat hedefi 156,5 milyar dolara yükseltildi. Biz, onu da geçtik. 2018 için OVP’de 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz 170 milyar doların üzerine çıkmak istiyoruz. Dünya dış ticaretinin 2018’de yüzde 4-5 büyümesi, yaklaşık 17 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. İhracatçılar açısından 10 veriden 9’u pozitif. Bu yüzden inşallah bu hedefi yerine getireceğiz” diye konuştu.