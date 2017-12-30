Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müteahhitlik sektöründe uzun zamandır beklenen mesleki yeterlilik standartlarının belirlenmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) “Yapım Müteahhitlik İşletmelerinin Yeterlilik Kriterlerinin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi” amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.



SIKI DENETİME TABİ

İNTES tarafından alanında yetkin kişilerce kurulacak çalışma grubu, yapım müteahhitliğinin kriterlerini belirleyecek. Kriterlerin yayımlanması ile birlikte belgelendirme süreci başlayacak. Konuya ilişkin bilgi veren İNTES Başkanı Celal Koloğlu, belgelendirme sürecinin sıkı denetimlere tabi olacağını belirterek “Müteahhitlik sektöründe TSE güvencesiyle şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir sistem hayat bulacak” dedi. Müteahhit sayısında net açıklanmış bir veri olmadığını ancak sayıları yüz binlerle ifade edilen müteahhit sıfatıyla iş yapan firma bulunduğunu aktaran Koloğlu “Sektöre girişte bir sınırlama olmaması, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin varlık göstermesine neden oldu. Oysaki müteahhitlik bir mühendislik alanıdır ve kutsal bir meslektir. Müteahhitler, mühendislik ve mimarlık eseri olan yaşam alanlarını inşa eden hayatın önemli aktörleridir” diye konuştu.

KONTROLSÜZ BÜYÜME ENGELLENECEK

İnsan hayatıyla doğrudan bağlantılı olan bu meslek grubunun sektöre giriş kriterlerinin mutlaka belirlenmesi gerektiğini kaydeden Koloğlu, şöyle devam etti: Sektörde kontrolsüz büyümenin önüne geçmenin zamanı geldi. Deprem ile yaşamak zorunda olduğumuz bir coğrafyada nitelikli, sağlam, güvenli ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesinin gerekliliği kaçınılmaz. Ülkemiz tarihinde yaşanan büyük depremler standartlara uygun yapılar üretmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sektörümüzde işini layıkıyla yapan firmalarımız bulunuyor. Bu firmalarımız finansman gücü sağlam, teknoloji ve yenilikçi, nitelikli iş gücü ile çalışma kriterlerine sahip olarak dünya standartlarında iş üstleniyor. Dolayısıyla bu firmalarımızı diğer firmalardan ayırabilmenin yolu yapım müteahhitlerinin kriterlerinin belirlenmesi.