Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Google, Doğu ve Güneydoğu’daki kadınlara ücretsiz teknoloji eğitimi verilmesi için ortak çalışma yapma kararı aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Doğu ve Güneydoğu’daki kadınlara ürettikleri ürünleri internetten pazarlamaya yönelik teknoloji eğitimi vereceklerini söyledi. Bakan Kaya, bazı gazetecilerle sohbetinde Google yöneticileri ile kadınlara yönelik teknoloji eğitimi için yaptıkları iş birliğinin detaylarını anlattı.



SAYI 20 BİNİ AŞACAK

İlk etapta 20 bin kadına eğitim verilmesinin planlandığını ancak Google yöneticilerinin bu sayıyı artırabileceklerini dile getiren Kaya, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: Eğitimlerde Doğu ve Güneydoğu’daki kadınlara öncelik vereceğiz. Bu eğitimlerin içeriği, kadınlara ürettikleri ürünleri internet ortamında nasıl satacakları ve pazara nasıl ulaşacakları konusunda olacak. Eğitimlerden sonra orada ürettikleri ürünleri, e-Ticaret yolu ile pazarlamaları sağlanacak.

ÜCRETSİZ ÜYELİK İMKÂNI

Bakan Kaya, kadınlar arasında bilgisayar kullanımının önceki dönemlere göre 4-5 kat arttığına da dikkat çekti. Şu anda bu oranın kadınlarda yüzde 60, erkeklerde yüzde 76 civarında olduğunu dile getiren Kaya “Bu oranı verilecek eğitimlerle artırmak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl, yöneticisi kadın olan veya yönetim kurulunda kadın bulunan firmaların e-Ticaret sitelerine ücretsiz üye olmaları kararı alındı. Bu konuda Ekonomi Bakanlığımız çalışma yapıyor” diye konuştu.