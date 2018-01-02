Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Afrika açılımıyla kara kıtadaki bir çok ülkeye resmi ziyaretler gerçekleştirilirken, patronlar da Afrika’da temaslarını sürdürüyor. İş adamları, bu defa Afrika’nın batısında yer alan Fildişi Sahilleri’ne gidecek. 24-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret, Abidjan şehrine yapılacak. Çeşitli iş gezilerinin düzenleneceği ülkede girişimcilerle iş görüşmeleri yapılacak. Bu yolla pazar payının artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amaçlanıyor. Heyette inşaat malzemeleri, mobilya, prefabrik yapılar, plastik, demir-çelikten eşya, tekstil ve gıda gibi sektörlerde iş yapan ve bu konularda ülkeye yatırım planlayan iş adamları yer alacak. Söz konusu ziyarete 25 iş adamının katılımı bekleniyor. 2016 yılı verilerine göre; iki ülke arasındaki ticaret hacmi 361 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye ülkeye genellikle çimento ve prefabrik yapı ihraç ediyor. Ülkeden yapılan ithalatta ise başı kakao çekiyor.