Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda 600 binden fazla çiftin evlendiği Türkiye’de, bütün iş kollarıyla beraber düğün sektörünün büyüklüğü, 30 milyar lirayı buluyor. Yaz organizasyonlarına veda edilen şu günlerde sektör, kış düğünlerine hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016’da dünyaevine giren çiftlerin sayısı 594 bin 493 olurken, evliliğin maliyeti ise bir önceki yıla oranla daha da artarak minimum 70 bin TL’ye kadar çıktı. Sektörün nabzını tutan Evlilik Dünyası da çiftleri bütçelerine uygun düğün hazırlığı yaparken, ihtiyaç duyabilecekleri firmalarla buluşturuyor. 50 binden fazla çiftin ziyaret ettiği fuar öncesinde, değişen düğün ve ev ihtiyaçları ile ilgili rakamlar ele alındığında maliyetin daha da arttığı ortaya çıkıyor. Ev ihtiyaçları ile birlikte düğün için mekan seçimi, jimmy jip ile çekilen videolar, özel mekanlarda fotoğraf istekleri, organizasyon firması, gelinlik ve damatlıkta özel tercihler de işin içine girince bütçe daha da yükseliyor. Maliyet, talepler doğrultusunda 200 bin TL ve üzerine kadar çıkabiliyor.



EN FAZLA BÜTÇE EV EŞYALARINA

Evlilik hazırlığında en önemli bütçelerden birini ev eşyaları kapsıyor. Koltuk takımları, zevke göre 3 bin TL ile 16 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Televizyon, ünite, tercihe göre DVD oynatıcı ve ses sistemi de buna dahil edildiğinde 7-8 bin TL arası bir fiyat ortaya çıkıyor. Bazı firmaların çeyiz paketi olarak sunduğu buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan setler 4 bin TL’den başlayan fiyatlarla markaya göre değişkenlik gösteriyor. Tabii bütün bu masraflara halı, perde, mutfak eşyaları, ev tekstil ürünleri gibi pek çok ihtiyaç dâhil olduğunda ev kurmanın maliyeti de minimumda 30-40 bin TL’yi geçebiliyor.

Yemekli düğünler 15 bin liradan başlıyor

İstanbul’da evlenenler için 200 kişilik yemekli bir düğünün fiyatı 15 bin TL’den başlayıp, mekân ve menü tercihlerine göre 50 bin TL’yi geçen rakamlara çıkabiliyor. Çiftleri bu yıl 2-4 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar’da yapılacak Evlilik Dünyası Fuarı’na davet eden Patika Fuarcılık Genel Müdiresi Didem Cılga “Düğün maliyetlerini bütçeye göre ayarlamak için günlerce gezmeye gerek yok aslında. Fuar, çiftlerin 3 günde ihtiyaçları olan 22 kalem ürünü, alternatifleriyle birlikte görüp tercih yapmaları için büyük fırsat. 2018’de evlenecek çiftleri fuarımıza bekliyoruz” dedi.