Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Norayr İşler, merhumun ağabeyi Murat Koçer ve çok sayıda kuyumcu esnafı bir araya geldi. Kuyumcuların mesleklerini icra ederken yaşamış oldukları zorluklara değinilerek hükümetten yardım istendi. Yetkililerden kuyumcular adına yeni bir kanun taslağı oluşturulması talebinde bulunan İKO Başkanı Norayr İşler, “Bu sektörde canla başla çalışan kuyumcuların da riskli olan meslekler grubuna alınmasını talep ediyoruz” dedi.