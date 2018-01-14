Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

İSTANBUL

Türk yeme-içme sektörü son yıllarda gerçekleştirdiği büyümesini aralıksız sürdürüyor. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) tarafından ortaya konulan verilere göre ev dışı tüketimin yüzde 58’inin yemek sektöründe gerçekleştiğini gösteriyor. Anadolu mutfağının İstanbul’daki ilk temsilcilerinden olan Ziya Şark Sofrası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bingöl, sadece yemek değil kültür hizmeti sunduklarını söyledi. 1984 yılında İstanbul Fatih’te açtıkları ilk şube ile faaliyetine başlayan Ziya Şark Sofrası, 11. şubesini açtıktan sonra girdiği ekonomik darboğaz sebebiyle iflasın eşiğine geldi. 2000 yılının başında Ziya Bingöl’ün intihar etmesi, ardından kardeşlerin bölünmesinin ardından işin başına geçen Ahmet Bingöl, kısa süre içinde borçları yeniden yapılandırdı ve ikinci yükseliş dönemini başlattı. Florya’da 2 milyon dolar yatırımla açtığı şubeyi amiral gemisi hâline getiren Ahmet Bingöl, Ziya Şark sofraları yanında ikinci markası Birecikli’yi hizmete aldı. Bugün 500’ün üzerinde istihdam oluşturarak toplam 20 şubeye ulaşan Ziya Şark Sofralarının geldiği noktayı değerlendiren Ahmet Bingöl, “İlk denememiz hüsranla sonuçlandı. Kardeşimin kaybı ve ekonomik sıkıntılar üst üste geldi. Fakat çok çalışarak ve sadık müşterilerimiz sayesinde 1,5 yılda iflas ertelemeden çıktık. Ardından büyüme sürecine girdik. Temel ilkelerimiz vardı ve bunlardan ödün vermedik. Bu tür hizmet veren işletmeler içinde mescit açan ilk kurumuz. Dekorasyona değil, mutfağın kalitesine önem verdik. Ev dışında yemek yemeyen kitlelerin güvenini kazandık ve kemik bir müşteri profilimiz oluştu. Bugün büyüyorsak bu ilkelerimiz sayesinde oldu. Burada herkesin bir anısı var. Bugün 100 müşterimizin 70’i 30 yıldır misafirimiz” diye konuştu.



LAHMACUN ŞUBELERİ GELİYOR

Yeni dönemdeki faaliyetleri konusunda da bilgiler veren Bingöl sözlerine şöyle devam etti: 2018’de Birecikli markamızı büyüteceğiz. Yine bu yıl içerisinde lahmacun şubeleri yapacağız. Geçtiğimiz yıl Aksaray’da, Fatih’te ve Dudulla’da üç dükkân açtık. Bugün kitlelerin peşinde koştuğu yemek akımları tükenecek. Ancak kebap ve lahmacun hiçbir zaman bitmez. Bizim sektörümüzde sanat var. Kasaptan et satın alıp, evde iyi marine ederseniz çok lezzetli olur. Ancak kebabı evde yapamazsınız. Herkes bildiği işi yapmalı.

Krizle dünyaya bakışım değişti

Yaşanan kriz döneminin şirketini ve kendisini çok değiştirdiğinin altını çizen Ahmet Bingöl “Kardeşimin hayatını kaybetti ve üzerinden 24 saat geçmeden haciz memurları kapımıza dayandı. İflas erteleme talep ettiğimiz dönemde yaşama derdine düştük. Yeniden ayağa kalkma dönemimiz, üniversitelerde tez olacak nitelikte. İflas öncesi ilkokul mezunu bir adamdım, şimdi dört yıllık İç Mimarlık bölümü mezunu olarak yeniden işimin başındayım. Bir dönem ülkemizde ‘danışman’ modası vardı. İddia ediyorum, Türkiye’de aile şirketlerinin çökmesinin en büyük nedeni bu danışmanlardır. Verseniz, bir asistanı yönetemezler. Bu arada kriz dönemlerinde telefonumu hiç kapatmadım. Ekonomik sıkıntımızı kâr getirmeyen şubelerimizi kapatarak ve elimizdeki bazı gayrimenkullerimizi değerlendirerek aştık. Bu süreçte dünyaya ve hayata bakışım değişti. Anladım ki hırs çok tehlikeli bir şey. Bana göre dünyanın en zengin insanı, borcu olmayan insandır. Çok zengin olmak, çok mutluluk anlamına gelmiyor. Bunu anladım. İşime daha fazla tutkuyla sarılarak, dünyayı dolaşarak, gezerek, tecrübe ederek ve farklı tatlar keşfederek mutluyum” diye konuştu.

15 Temmuz’da şehit verdik

15 Temmuz gecesi, hain darbe girişimini haber alan Ahmet Bingöl ve Ziya Şark çalışanları “Bu akşam vatana sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız” diyerek istanbul Valiliğine giren darbecilere karşı direnişe geçti. Çatışmalar sırasında Ziya Şark Sofrası Fatih Şube Müdürü Mehmet Güder, helikopterden açılan ateş sonucu şehit oldu.

‘Sıra Gecesi ve ‘Kadınlar Matinesi’

Yemek dışında kültürel etkinliklerle dikkat çeken Ziya Şark Sofrası, sıra gecesi ve kadınlar matinesi ile müşterilerine hizmet sunuyor. Şanlıurfa’nın sıra gecesi kültürünü İstanbul’da yaşatmak adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Ahmet Bingöl “İstanbul’da misafirlerimize bir Urfa gecesi yaşatıyoruz. Ayda iki defa sıra gecesi ve haftada iki defa da kadınlar matinesi düzenliyoruz” dedi.