Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm Bakanlığı'nın son 3 yıldır kış turizmi hareketini artırmak için yürüttüğü tanıtım çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bu yıl Rusya'dan Kayseri ve Erzurum'a charter seferleri başlarken, İranlı ve Ortadoğulu turistin de kış turizmine ilgisi arttı. Sezonu 1 Aralık'ta açan oteller, şubat gelmeden yüzde 80 doluluk oranlarını yakaladı.

"2 MİLYON TURİSTİ GEÇER"

2017'de 1 Aralık-15 Mart arasında otellerde yerli-yabancı 1.5 milyon turistin ağırlandığını belirten turizmciler, bu yıl sayının 2 milyonu geçeceğini öngörüyor. Bu sayının yaklaşık yüzde 10'unu yabancıların oluşturduğunu aktaran turizmciler, "Türkiye yaz turizmi destinasyonu olarak biliniyordu. Turizmi tüm yıla yayma hedefiyle bakanlık ciddi bir tanıtım atağı yaptı. Bu yıl da meyvelerini topluyoruz. Yüzde 10 küçük gibi görünebilir ancak bizim için çok önemli, oranın daha da aratacağını düşünüyoruz" dedi.

RUS VE İRANLI AKINI

Kış turizminin yapılan tanıtımlar sayesinde her yıl ivmelenerek büyüdüğünü belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar, "Oteller aralıkta yüzde 80 doluluk oranlarını yakaladı ki bu oran en pik sezon olan şubatta görülür" dedi. Bir kış turistinin kişi başı 1.200 dolar gelir bıraktığını söyleyen Yarar, "Bu yazın gelen turistin harcamasının yaklaşık 2 katı" bilgisini verdi. Yabancı turist sayısını artırmak için bakanlık ve federasyonunun atağa geçtiğini anlatan Yarar, "Erzurum Palandöken İran, Rusya ve Gürcistan, Kayseri Erciyes Rusya ve Japonya, Bursa Uludağ ise Ortadoğu'dan turist çekiyor" diye konuştu.

ULUSLARARASI KATKI

Erzurum'da 16-21 Ocak tarihleri arasında Uluslararası Snowboard Şampiyonası yapılacağını hatırlatan Yarar, "Bu etkinlik uluslararası kanallarda yayımlanacak ve tanıtıma ciddi katkı sunacak" ifadelerini kullandı. 2026 Kış Olimpiyatları'na ciddi bir hazırlık süreci yaşandığını aktaran Yarar, "Turizm Bakanlığı'nın bu yarışa adaylığını açıklamasının dahi kış turizmine baharı yaşatacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

OSMANGAZİ DOPİNGİ

Erzurum Palandöken'de iki oteli bulunan Dedeman Grup'un CEO'su Emrullah Akçakaya, bu yıl bölgeye olan talepte yüzde 25 artış yaşandığını söyledi. Aralık ayının son 10 gününde doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerine çıktığını anlatan Akçakaya, "Bu oran geçen yıl yüzde 60'lardaydı. Ocak-şubat dolulukları da yüzde 80'in üzerinde olacak. Martta ise yüzde 70 doluluk bekliyoruz" dedi. Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Haluk Beceren de Osmangazi Köprüsü'nün açılışıyla birlikte Uludağ'daki günübirlik turizmde ciddi artış yaşandığını belirterek, "İstanbul'a gelen Ortadoğulu turist Uludağ'a da geliyor. Otel dolulukları da çok iyi" diye konuştu.

HEDEF 5 BİN RUS

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, suni karlamayla sezonu 30 Kasım'da açtıklarını belirterek, "Aralıkta oteller hafta sonu yüzde 100, hafta içi de yüzde 65-70 doluluk oranlarını yakaladı. Geçen yıla oranla yüzde 30 bir artış var" dedi. Bu yıl Kayseri'nin Rusya'dan charter seferleriyle Rus turist almaya başladığını aktaran Cıngı, şunları anlattı: "5 bin Rus'u ağırlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Kapadokya'ya gelen Japon ve Çinli turisti Erciyes'te de ağırlıyoruz." (Sabah)