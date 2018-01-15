Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut hesabı uygulamasını daha etkin hâle getirmek amacıyla sistemi yeniden düzenlediklerini belirterek “İlk defa konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz” dedi. Şimşek, “konut hesabı”nın 2016 yılında uygulamaya konulduğunu hatırlatarak, sistemde devlet katkısının azami 15 bin lira olduğuna dikkati çekti. Katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve konut sahipliğinin bulunmaması gerektiğine işaret eden Şimşek, devlet katkısına hak kazanabilmek için de en az 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme şartının bulunduğunu anımsattı. Ekim 2017 verileri dikkate alındığında 14 bankada mevcut konut hesabı sayısının 11 bin 348 olduğunu belirten Şimşek, bu sayıyı yetersiz bulduklarını dile getirdi.



CAZİP HÂLE GELECEK

Şimşek, katılımcıların sistemi yeterince cazip görmediği tespitinden hareketle uygulamanın daha aktif hâle getirilmesi amacıyla sistemi yeniden dizayn etmeye karar verdiklerini vurguladı. Katılımcılara daha fazla devlet katkısı verilmesinin planlandığını, Konut Hesabı Sistemi ile tasarruf süreci ve konut kredisi (mortgage) arasında ilişki kuralacağını belirten Şimşek “Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik, bankalar ve katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük faiz oranıyla tasarruf yapılması... Ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi kullanılması söz konusu olabilir. Mevduat olarak tutulan paranın süresi ve miktarı arttıkça, kredi kullandırımı sırasında uygulanacak faiz de daha düşük kalacak. Bunun için bankalarla gerekli görüşmelerde bulunacağız” dedi.

Vergi avantajı geliyor

Yeni konut hesabı modelinde, ev alan katılımcılara vergi avantajları da sağlanacak. Tasarrufların altın olarak biriktirilmesine de imkân tanınacağını söyleyen Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi. Yeni konut hesabı modelinin, konut alımını kolaylaştırmanın yanı sıra tasarrufları artıcı bir etki oluşturmasının da beklendiğini vurgulayan Şimşek, düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK’ye sunacaklarını belirtti.