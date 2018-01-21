Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Uludağ’daki oteller bölgesinde kar kalınlığı, 132 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ’a akın eden vatandaşlar, konaklama tesislerini doldurdu. Tatilciler pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle tatilin tadını çıkarıyor. Bu arada Erciyes’teki otellerde de sömestir tatili için yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler “30 Kasım’da sezonu erken açtık. O günden beri muhteşem yoğunluk yaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Kayakseverleri en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.