Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Yeni yıldan itibaren artık işçiler kıdem ve ihbar tazminatı, sendikal haklar, mobbing, prim, ikramiye, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ile tatil alacakları gibi konularda önce ara bulucuların kapısını çalacak. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat alacakları ise ara buluculuk uygulamasının kapsamında değil. İşçiler, iş sözleşmelerin fesih bildirimin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde ara bulucuya başvuru yapmak zorunda. Ara bulucu atandıktan sonra üç hafta içerisinde karar veriliyor. Bu süre zorunlu hâllerde en fazla bir hafta süreyle uzatılıyor. Ara buluculuk faaliyeti sonunda işçi ve işveren işe iade konusunda anlaşmadıkları durumda iş mahkemesinde dava açıyor.