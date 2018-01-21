Ebru Karatosun ANKARA
Yeni yıldan itibaren artık işçiler kıdem ve ihbar tazminatı, sendikal haklar, mobbing, prim, ikramiye, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ile tatil alacakları gibi konularda önce ara bulucuların kapısını çalacak. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat alacakları ise ara buluculuk uygulamasının kapsamında değil. İşçiler, iş sözleşmelerin fesih bildirimin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde ara bulucuya başvuru yapmak zorunda. Ara bulucu atandıktan sonra üç hafta içerisinde karar veriliyor. Bu süre zorunlu hâllerde en fazla bir hafta süreyle uzatılıyor. Ara buluculuk faaliyeti sonunda işçi ve işveren işe iade konusunda anlaşmadıkları durumda iş mahkemesinde dava açıyor.
Ara buluculuk sistemi ile 724 dava tatlıya bağlandı
İş dünyası ara buluculuk sistemini sevdi. Ocak ayı itibarıyla işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hâle gelen ara buluculuk sistemine 20 günde 844 başvuru yapılırken, 724’ü tatlıya bağlandı. İlk ayında sistemin başarı oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti.
Ebru Karatosun ANKARA
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