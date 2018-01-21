Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerin 27 bin istihdam sağlaması beklenirken, 19 nükleer santralin bulunduğu Fransa bu alanda en somut örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Ülkede 28 milyon tüketicinin elektriği nükleer santraller tarafından karşılanırken, 132 bin 107 kişi de santrallerde istihdam ediliyor. Başkent Paris’in yaklaşık 200 kilometre güneyinde 350 kişilik bir kasabada bulunan Belleville NGS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot nükleer santralin kurulmasıyla bölgede iş imkânı ve istihdamın da arttığını söyledi. Fransız Elektrik Şirketi EDF’ye ait Belleville Nükleer Güç Santrali (NGS) Kurumsal İletişim Direktörü Thierry Taponard ise orta ölçekli şirketlere yıllık ortalama 30 milyon avroluk iş imkânı sunduklarını bildirdi. Nükleer santrallerin bulundukları bölgedeki ekonomik hareketlenmeye destek olduğunu ifade eden Taponard, nükleer tesis sayesinde farklı ülkelerden birçok insanın çalışmak için bölgeye geldiğini vurguladı. Belleville NGS’den yılda 16,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve bölgedeki 2,5 milyon tüketicinin elektriğinin bu santralden karşılandığını ifade eden Taponard, “2025’e kadar bölgeye 2 milyar avro yatırım yapılacak” dedi.

Belleville NGS’nin yakınlarındaki Cosne Bölgesi Kalkınma Ajansı Direktörü Claude Martin de nükleer tesisin, kurulduğu bölgenin ekonomisine sağladığı katkıları şöyle sıraladı: 2000 yılından bu yana bölgede 40 yeni işletme faaliyete geçti. Bölgede nükleer santral karşıtı kimse bulunmuyor. Başta insanların bir endişesi vardı ama bu endişe şu an tamamen tersine dönmüş durumda. Belleville nükleer santralinin ne kadar güvenli olduğu ve ekonomik olarak ne kadar getiri sağladığı ispatlandı. Özellikle ekonomik getiri açısından herkes çok memnun, karşı çıkan kimse yok.