Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Geçtiğimiz yıl 763 milyon 223 bin 368 metrekare alan denetime tabi tutulurken, denetimler sonucunda görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen 536 yapı denetim firmasına “yeni iş almaktan men” ve 608 adet idari para cezası uygulandı. 249 denetçinin de belgesi iptal edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bu yılın ilk günlerinde yaptığı bir açıklamada ‘yapı denetim sisteminde sıkıntı var’ diyerek bu yıl içerisinde yasada yeni bir düzenleme yapılacağının sinyallerini vermişti. Hâlihazırda, Türkiye’de Bakanlık tarafından izin belgesi verilen ve yapı denetim sistemine kayıtlı bin 412 yapı denetim firması aktif olarak denetim yapıyor. 2017 yılında yapı denetim hizmeti verilen inşaatlardan denetlenen şantiye sayısının 8 bin 849, büro sayısının ise bin 993’e ulaştığı ifade ediliyor. Diğer yandan yapı denetim sistemine kayıtlı 13 bin 443 denetçi mimar ve mühendis, 16 bin 866 kontrol elemanı aktif olarak görev yapıyor.