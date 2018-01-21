Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz 2014’ten bu yana 53 binin üzerinde işletmenin Dijitalleşme Endeksini hesaplayarak ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin “Türkiye’de işletmelerin Dijitalleşme Endeksini yüzde 48’den yüzde 53’e çıkardık. Bunu yüzde 75’lere çıkarmak için çalışıyoruz” dedi. Dijitalleşme ile birlikte sanayi ve ekonominin yeni bir evreye geçtiğini dile getiren Şahin, Dijitalleşme Endeksi’nde 10 puanlık bir artışın şirketlere ortalama olarak ilave yüzde 1’lik Faiz ve Vergi Öncesi Kâr (FVÖK) getirdiğini söyledi. Şahin, “En önemlisi de rekabet gücünün artırılmasında kritik rol oynuyor. Dolayısıyla, küresel ticarette artık yeni kavram olan dijitalleşme, Türkiye’deki sanayiciler için de her zamankinden daha önemli hâle geldi” diye konuştu.