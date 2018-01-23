Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü arasında; Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokol imzalandı.

Kağıthane Belediyesi ve Tapu Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulamasıyla mimari projelerin hem tapu dairesine hem de belediyeye elden, sayfalar dolusu çizim halinde ulaştırılmasının oluşturduğu yük ortadan kalktı.

Kağıthane Belediyesi hayatı kolaylaştırmak adına teknolojik altyapısını her geçen gün geliştirirken; tapuda yeni bir dönemi başlattı. Bundan böyle mimari projeler belediyeden tapu dairesine elektronik ortamda ulaştırılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; "İmzalanan protokol ile kurulan ortak sistemde; kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için istenen belgeler elektronik ortamdan Tapu Müdürlüğü ile paylaşılacak. Vatandaşlar kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için mimari projelerin belediyeden müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesini talep ederek, işlemlerini kısa sürede tamamlayabilecek. Çizimlerin e-proje şeklinde ulaştırılması hem incelemede sağlıklılığı hem de gereksiz evrak yığınından kurtulmayı sağlayacak’’ dedi.

Kağıthane Tapu Müdürü Faruk Tekin ise yeni dönemin faydalarını şu şekilde sıraladı; “Tapu dairelerinde özellikle geçmiş yıllardaki kayıtlara ulaşmak uzun zaman alıp gereksiz iş yükü oluşturuyordu. Bu da işlemlerin uzamasına ve düşük iş verimliliğine neden oluyordu. E-arşivleme yoluyla tüm belgelerin depolanması hem belgelerin sağlıklı tutulması hem de bilgilerin korunması ve bilgiye ulaşım anlamında büyük rahatlık sağladı” şeklinde konuştu