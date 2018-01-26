Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li şirketten yapılan açıklamada, firmanın geçen senenin ekim-aralık dönemindeki gelirinin, bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 4,3 artışla 17,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Intel, 2016'nın son çeyreğinde 16,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Öte yandan, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 3,6 milyar dolar net kara ulaşan şirket, 2017'nin aynı döneminde ise 700 milyon dolar zarar açıkladı.

Açıklamada, söz konusu zarara ilişkin, ABD'deki yeni vergi yasasının 5,4 milyar dolar vergi giderine neden olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin geçen ay yasalaşan vergi reformu, ülkedeki Kurumlar Vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürüyor. Reformun ABD'li firmaların net kar ve gelirlerine uzun dönemde olumlu katkı yapması bekleniyor.

Buna karşın Kurumlar Vergisinin indirilmesi Amerikalı şirketlerin ertelenmiş vergi varlıklarının değerini düşürürken, firmalar tek seferde olmak üzere bu değer kaybını bilançolarında zarar olarak gösterebiliyor.

Bu arada, Intel'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin arttığını bildirmesinin ardından firmanın hisselerinde artış görüldü.

New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde, Intel'in hisse başına değeri yüzde 4,5 artışla 47,35 dolara kadar yükseldi.