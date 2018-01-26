Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Afrin’de başlattığı ve 7’nci gününe giren harekâtın ekonomiye olumsuz etkisi olmayacağı düşüncesi hakim. İş dünyası, Türkiye’nin güneyinin terör koridorundan temizlenmesiyle orta ve uzun vadede ekonomide büyümenin hızlanacağı görüşünü paylaştı. Bu sonuç, araştırma ve danışmanlık şirketi AGS Global’in anketinde ortaya çıktı. Ankete göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekâtı’nı ‘olumlu’ değerlendiren iş dünyası, ciddi sıçrama bekliyor. Araştırma, 389 iş insanının katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 87’si harekâtı olumlu değerlendirirken, yüzde 7’si ‘olumsuz’ dedi. ‘Ne olumlu, ne olumsuz’ diyenlerin oranı da yüzde 6’da kaldı. Ankete katılanların yüzde 41’i Zeytin Dalı Harekatı’nın ekonomiye “olumlu” katkısı olacağını, yüzde 14’ü “olumsuz” etkilerinin olacağını kaydetti. Katılımcıların yüzde 45’i ise ekonominin etkilenmeyeceği görüşüne sahip.



TERÖR BELASI BİTECEK

Yüzde 41 oranla, harekatın ekonomiye olumlu katkısı olacağını ifade eden iş insanlarının temel dayanağı, ‘terör belasından kurtulmuş, sınırları güvenli hâle gelmiş’ bir Türkiye’nin, bütün dünyada güçlü ve istikrarlı algısının artacak olması. Görüşlere göre bu sayede Türkiye orta ve uzun vadede ekonomik olarak ciddi bir sıçrama yapacak.

Harekatın ekonomiye olumsuz etkileri olacağını ifade eden ve oranı yüzde 14 olan katılımcılar, “Çünkü askeri maliyetler ve savunma harcamaları artacak” görüşünü dile getirdi. Ekonominin etkilenmeyeceğini düşünen yüzde 45 gibi büyük bir grup ise operasyonun başarısından söz ederken, “Özellikle operasyonun halkla ilişkiler ayağı çok iyi organize edildi. Uzun süredir konuşuldu ve toplum hazırlandı. Zeytin Dalı Harekatı Türk ekonomisine risk olarak gösterilecekbir etki yapmayacak.” dedi.

Büyümede bu yıl da yüzde 7’yi geçebiliriz

Araştırmaya katılan iş insanlarına 2018 büyüme tahminleri de sorulurken, ankete katılan iş insanlarının yüzde 54’ü 2018’de Türkiye ekonomisinin yüzde 5-7 büyüme kaydedeceğini tahmin etti. Katılımcıların yüzde 26’sı ekonominin yüzde 3-5 büyüyeceği öngörüldü. Katılımcıların yüzde 11’lik kesimi ekonominin yüzde 1-3 büyüyeceği, yüzde 9’u yüzde 7’nin üzerinde büyüyeceği tahmininde bulundu. Araştırmaya katılan iş insanlarının 2018 büyüme tahmini ise ortalama yüzde 5,1 oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen AGS Global Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, “Türkiye’nin, çevresel riskler ile sıcak çatışma ortamının içinde olmasına ve birden çok cephede mücadele etmesine rağmen, iş dünyasının pozitif beklenti içerisinde olması ülke ekonomimiz için son derece umut verici bir durum.” ifadelerini kullandı.

Provokasyona geçit yok

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral, terör ve teröristle mücadele adına yürütülen bu operasyonun en kısa sürede başarıyla sonuçlanacağına dair en küçük şüphe dahi bulunmad ığını ifade etti. “Şanlı ve insani değerleri yüksek Türk ordusunun hassasiyetleriyle yürütülen bu harekât, milli bir meseledir.” diyen Güral, toplumun tüm kesimlerinin birleştiği bu millî meselede Türk milletinin dış odaklı provokasyonlara izin vermeyeceğine inandığını ifade etti ve Türk iş dünyasının devleti ve şanlı ordusunun sonuna kadar yanında olduğunu ifade etti.

Millî duruş çağrısı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında gelişmeleri değerlendirip ‘Millî duruş’ çağrısı yaptı. Türkiye’nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını söyleyen THBB Başkanı Yavuz Işık, “Operasyonun başından bu yana kurlarda olumsuz etki görülmek bir yana gevşeme yaşandı. Borsa İstanbul Endeksi peş peşe rekor kırdı.” dedi. Işık, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı ve sabır diledi.