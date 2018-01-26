Arslan, “Hızlı tren rayı yapamazken bugün ülkemizde hızlı tren rayı yapabiliyorsak, kendi demiryolu makasımızı, tekerimizi, hızlı tren ve metro araçlarımızı yapabilen bir Türkiye hâline geldik. Milli motorumuzu, milli yeni nesil vagonlarımızı üreten, hatta ihraç eden bir ülke hâline geldik. Milli Yüksek Hızlı Tren’in yapımıyla ilgili talimatlarınız çerçevesinde de çalışmalarımız yürüyor. Kendi tasarımımız olan ve her türlü testi başarıyla geçen, sertifikalandırılmasını ülke olarak bizim yaptığımız Hürkuş uçağında da yakın zamanda seri üretimi gerçekleştiren ülke haline geleceğiz.” diye konuştu. Arslan, Türkiye’nin kendi gözlem uydusunu fırlattığını, 2020’de yerli üretim Türksat 6A’nın fırlatılacağını da hatırlattı.
Hürkuş uçağı da yakında uçacak
26.01.2018 - 03:25 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’de ulaşım ve haberleşmede 80 yılda yapılamayan, hayal gibi görünen hizmetlerin birkaç yılda gerçekleştirildiğini, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, Türk şirketlerinin kabiliyetleri sayesinde yapıldığını ifade etti.
Etiketler : ahmet arslan,hürkuş,
539215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539215.aspx
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