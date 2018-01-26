Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arslan, “Hızlı tren rayı yapamazken bugün ülkemizde hızlı tren rayı yapabiliyorsak, kendi demiryolu makasımızı, tekerimizi, hızlı tren ve metro araçlarımızı yapabilen bir Türkiye hâline geldik. Milli motorumuzu, milli yeni nesil vagonlarımızı üreten, hatta ihraç eden bir ülke hâline geldik. Milli Yüksek Hızlı Tren’in yapımıyla ilgili talimatlarınız çerçevesinde de çalışmalarımız yürüyor. Kendi tasarımımız olan ve her türlü testi başarıyla geçen, sertifikalandırılmasını ülke olarak bizim yaptığımız Hürkuş uçağında da yakın zamanda seri üretimi gerçekleştiren ülke haline geleceğiz.” diye konuştu. Arslan, Türkiye’nin kendi gözlem uydusunu fırlattığını, 2020’de yerli üretim Türksat 6A’nın fırlatılacağını da hatırlattı.