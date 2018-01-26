Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sene 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları için bir tema açıklayan Dünya Gümrük Örgütü 2018 yılı temasını “Ekonomik Kalkınmaya Yönelik Güvenli Bir İş Ortamı” olarak belirledi.15 yılı aşkın süredir ülkemizde markaların etkin bir biçimde korunması misyonuyla faaliyet gösteren Marka Koruma Grubu adına konu hakkında konuşan Koordinatör Tolga Sobacı, Türkiye’de sahte ve kaçak ürünlerin toplam büyüklüğünün tahminen 17,2 milyar dolar civarında olduğunu, bu durumun sadece marka sahiplerini değil, ekonominin tümü üzerinde tahribat yaptığını, vergi geliri olarak kamuya maliyetinin ise yıllık 7,2 milyar lira olduğunu söyledi. Sobacı “İstanbul-Ankara Hızlı Tren projesinin km başına maliyetinin 3,5 milyon dolar olduğunu göz önüne alırsak, sahte ve kaçağın önlenmesi ile ülkemizde her yıl ortalama 3 bin kilometrelik yeni hızlı tren hattı için kaynak sağlanabilir” diye konuştu.