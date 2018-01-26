Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coffee Gutta Genel Müdürü Kamber Çal, şunları anlattı: Limondan vazgeçemeyenlere, Doğu Afrika’nın en iyi kahvelerinden biri olarak öne çıkan Kenya Muburi’yi şiddetle tavsiye ediyorum. Zarif çiçek kokusunu sevenler Ethiopia Sahama’yı deneyebilir. Peru Chanchamayo da, yoğun aromasıyla soğuk kış günlerinde direncinizi artırır. Tadı gün boyu damağınızda kaldığı için rahatlatır. Gün boyu zinde kalabilirsiniz. Menengiç kahvesi de, zengin E ve B grubu vitaminler ile kalsiyum, demir, magnezyum, çinko gibi önemli mineraller açısından oldukça zengin...