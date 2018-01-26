Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22. defa kapılarını açtı. EMITT, bu yıl 60 bin metrekarelik 10 salonda, 85 ülkeden 1065 katılımcıyı ağırlıyor. Ülke tanıtımı ve erken rezervasyon avantajlarının benimsenmesinde etkin rol oynayan EMITT’e, 106 ülkeden de 2 bin 686 tur operatörü başvuru yaptı. Fuarı 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş “Türkiye, 2023 yılında 50 milyon turist sayısına ulaşacak ve 50 milyar dolar turizm gelirini elde etmiş olacak. 2017 yılında olumsuz faktörlerin etkisine rağmen, 32,4 milyon turisti ağırladık. Turizm geliri de 26 milyar dolar seviyesine yaklaştı. 2018 de çok güzel olacak. Tahsisleri de 49 yıllığına yeniliyoruz. Bu, sektöre can katacaktır. Önümüzdeki günlerde ilgili yönetmelik çıkıyor” dedi. Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin de, “Erken rezervasyonlara baktığımızda, 2018’de Almanlarda yüzde 70, İngilizlerde de yüzde 80’e yakın artış var” diye konuştu. Almanya Turizm Endüstrisi Başkanı Michael Frenzel ise, şunları söyledi: Türkiye’nin muazzam ve gittikçe güçlenen bir turizm potansiyeli var. Bu şekilde devam ettiği takdirde, 2018 ve sonrasında daha önceki rakamları, hatta 4 milyon Alman turist sayısını yeniden elde etmek gayet mümkün...