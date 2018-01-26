Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, en kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmeyi amaçladıklarını söyledi. Davos’ta konuşan Çetinkaya, bunun için gereken tüm para politikası adımlarını kararlılıkla atacaklarını vurguladı. Murat Çetinkaya, enflasyonda baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, sıkı duruşu sürdüreceklerini söyledi. Çetinkaya, para politikasında geçici oynaklıklardan ziyade, temel fiyatlama davranışlarının belirleyici olacağını kaydetti. Para politikasının etkinliğinin artırılmasını ve dezenflasyon sürecinin hızlanmasını “temel hedefimiz” sözleriyle tanımlayan Çetinkaya “Para politikası etkin bir biçimde bu hedefe yönelik şekillenmeye devam edecek. Sorunların kaynağına odaklı ve koordineli bir politika bileşimi için çaba harcayacağız” diye konuştu. Enflasyonun neden hala yüksek seyrettiğine ilişkin bir soruya ise Çetinkaya, şöyle cevap verdi: “Atılan adımların etkilerini görmek için zamana ihtiyaç olduğunu söylemeliyim. İkinci olarak, maliyet yönlü faktörlere dair oldukça yoğun şoklar yaşadığımız bir dönemden geçtik. Son bir yıl içinde jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü önemli hareketler yaşandı. Bu gelişmeler çerçevesinde 2017 yılında TL cinsinden ithalat fiyatlarındaki ortalama artış oranı yüzde 30 civarında gerçekleşti ki bu yakın tarihin en yüksek oranıdır.”

Yapısal adım istikrarlı fiyat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 18 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantının özetlerini açıkladı. Bankadan paylaşılan özetlerde şunlara dikkat çekildi: Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,06 puan düşerek yüzde 11,92 olmuştur. Döngü karşıtı maliye politikası uygulama kapasitesini güçlendirecek yapısal tedbirler, maliye ve para politikası eşgüdümüne katkıda bulunarak makroekonomik istikrarı destekleyecektir. Bunun yanı sıra, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam edilmesi fiyat istikrarına ve toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacaktır.