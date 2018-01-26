Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Küreselleşmenin önemine vurgu yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi “Küresel tedarik zincirinde büyüme durdu. Bu küreselleşmeyi engelleyici endişe verici durumun çözümü tecrit politikaları değildir” dedi. Trump’ın çıkmakla tehdit ettiği Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (NAFTA) yeni katılan Kanada’nın başbakanı Justin Trudeau da isim vermeden ABD başkanına yüklendi. Trudeau “Güneyimizdeki komşumuza NAFTA’nın ne kadar iyi bir şey olduğunu ve sadece bizim değil hem kendi hem de dünya ekonomisine faydalı olduğu anlatmak için çok uğraşıyoruz” diye konuştu. İşte siyasi liderlerin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yeni itici güç Kuşak ve Yol

2. Kuşak ve Yol Davos Forumu’nda konuşan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, şu an için yeni kalkınma tarzı ve yeni itici gücün bulunması gerektiğini aktardı. Kituyi, Kuşak ve Yol inisiyatifinin bu alanda büyük rol oynayabileceğini söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf da, korumacılığın, küresel ticaretin büyümeyi sürdürmesini engellediğini kaydetti.

Millî egoizm çözüm değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, günümüz dünyasındaki ekonomik zorlukların çözümünün izolasyon ve korumacılık gibi politikalar olmadığını söyledi. Merkel, Trump’ın korumacılık politikasının günümüz şartlarına uygun olmadığını vurguladı. Avrupa Birliği’nin (AB) ortak dış politika belirlemesi gerektiğini dile getiren Merkel, uluslararası problemler karşısında çok taraflı çözümlere ihtiyaç olduğunu anlattı.

Macron’dan az silah çok beyin vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel meselelerle mücadelede inovasyonu ve insan sermayesini ekonominin merkezine koyacaklarını belirtti. Macron “İnsan sermayesi çok önemli: Daha az silaha, daha fazla beyne ihtiyacımız var” dedi. Macron, Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve siyasi güç olmak için 10 yıllık yeni bir strateji belirlemesi gerektiğini ifade etti.