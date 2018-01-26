Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi hafta boyunca rekor tazelediği haftayı yine rekorla tamamladı. Yüzde 1,77'lik yükselişle 2.097 puanlık artışla tamamlanan borsada yeni rekor 120 bin 701 oldu. Toplam işlem hacmi 7 milyar lira olurken, kapanışta bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı.
Borsa rekorlu haftayı rekorla tamamladı
26.01.2018 - 18:15 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa hafta boyunca rekor tazelediği haftayı yine rekorla tamamladı.
Etiketler : Borsa,ekonomi,Borsa İstanbul,BIST,
539352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539352.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER