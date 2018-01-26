Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi hafta boyunca rekor tazelediği haftayı yine rekorla tamamladı. Yüzde 1,77'lik yükselişle 2.097 puanlık artışla tamamlanan borsada yeni rekor 120 bin 701 oldu. Toplam işlem hacmi 7 milyar lira olurken, kapanışta bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı.