Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretimin başladığı fabrikada üretilecek çimento ve klinker ile, Türkiye’nin bu ürünlerdeki ihracatının yüzde 10’unun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Grup böylece kapasitesini 2 katına çıkarırken, 20 milyon dolar olan yıllık ihracat miktarını da 40 milyon dolara ulaştıracak. Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, “Yeni yatırımla klinker üretim kapasitesi 4,05 milyon tona, çimento üretim kapasitesi de 5,8 milyon tona çıkıyor.” dedi. Ünal, Batı Afrka’da güçlü olduklarını, yeni yatırımlarla Güney ve Orta Amerika ile ABD pazarına gireceklerini söyledi.