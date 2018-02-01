Üretimin başladığı fabrikada üretilecek çimento ve klinker ile, Türkiye’nin bu ürünlerdeki ihracatının yüzde 10’unun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Grup böylece kapasitesini 2 katına çıkarırken, 20 milyon dolar olan yıllık ihracat miktarını da 40 milyon dolara ulaştıracak. Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, “Yeni yatırımla klinker üretim kapasitesi 4,05 milyon tona, çimento üretim kapasitesi de 5,8 milyon tona çıkıyor.” dedi. Ünal, Batı Afrka’da güçlü olduklarını, yeni yatırımlarla Güney ve Orta Amerika ile ABD pazarına gireceklerini söyledi.
Batısöke'de 1 milyar TL yatırımla ihracatı katlayacak
01.02.2018 - 11:07 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Anadolu Grubu, son 5 yılda yaptığı yatırımını 1 milyar TL’ye ulaştırdı. Bu yatırım kapsamına dahil olan Batısöke Çimento Fabrikasında vardiya zili çaldı.
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540637 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/540637.aspx
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