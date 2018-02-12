Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satışlardaki durgunluğa ve stoklardaki artışa rağmen çok da gevşemeyen konut fiyatları bütçeyi zorluyor. Buna yüksek faiz de eklenince, ev almak isteyenler “bekleme” stratejisi izliyor. Gayrimenkul geliştirme şirketi Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, konut sektörünün son 10 senedir gösterdiği yüksek performansın son birkaç yıldır yavaşlamaya başladığını söyledi. Buna sebep olarak arsa maliyetlerini gösteren Tuğsuz “Yaptığımız imalat içindeki en büyük ham madde arsa. Arsa maliyeti İstanbul’un merkezi noktalarında yüzde 70-80’e ulaşmış durumda. Örneğin Bağdat Caddesi’ndeki kentsel dönüşüm projelerinde maliyetin yaklaşık yüzde 80’i, arsa sahibine kat karşılığı oranlarına gidiyor. Bu oranların olduğu yerde üreticinin para kazanma imkanı kalmamış demektir. Ayrıca fiyatları üretici değil, arsa sahibi kontrol ediyor demektir. Şehrin genişleyen noktalarına gittiğimizde, örneğin Kartal, Basın Ekspres gibi yerlerde arsa maliyet oranları yüzde 55-60 seviyelerinde. Bu da çok sağlıklı değil. Çünkü maliyetinizin yarısından fazlası üretim dışına gidiyor, bu da fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor” dedi.